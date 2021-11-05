Фигуристка Щербакова рассказала, без чего не представляет свою жизнь

Действующая чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова ответила на вопрос, что будет, если навсегда исчезнет интернет.

«Катастрофа. Не могу представить жизнь без интернета. Так или иначе каждый человек от этого зависим, перестроиться будет очень сложно.

Сейчас все через телефон. Я поняла, насколько полностью зависима от телефона, когда одна была на другом конце Москвы и мне нужно было заказать такси, доехать до дома. Телефон разряжается, а это расплатиться, такси… Все в телефоне. Он разрядится, ты не попросишь помощи», — сказала спортсменка в интервью Первому каналу.

Гран-при Италии пройдет 5-7 ноября. У девушек помимо Анны Щербаковой Россию представят Майя Хромых и Софья Самодурова. Среди спортивных пар бороться за медали будут дуэты Юлия Артемьева — Михаил Назарычев и Алина Пепелева — Роман Плешков. Также в Италии выступит российский танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин.

Ранее знаменитая фигуристка, первая российская чемпионка мира среди одиночниц Мария Бутырская высказалась о перспективах россиян на этапе серии Гран-при в Италии.