Капитан «Спартака» Джикия рассказал, кого нужно благодарить за ничью с «Лестером»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал итог матча с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«В целом, доволен ничьей. Матч был сложный. Считаю, что это положительный результат. Конечно, за него можно отдельно поблагодарить Селихова. Игра «Спартака» понравилась.

Хочу выделить ребят, которые бились, вступали в отбор и не дали «Лестеру» создать много моментов. Один обидный «стандарт» пропустили. Не все получилось, но результатом доволен», — приводит слова защитника официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что после матча Лиги Европы против «Лестера» красно-белые словно «ожили».