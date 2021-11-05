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Польский журналист: у «Легии» не хватит денег на Черчесова

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Польский журналист Антони Партум поделился мнением о возможном назначения бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова на аналогичную должность в варшавской «Легии».

Напомним, 25 октября главный тренер команды Чеслав Михневич был отправлен в отставку со своего поста после четырех поражений подряд, его место занял Марек Голембевски. Во время домашнего матча чемпионата Польши с «Погонью» (0:2) фанаты «Легии» требовали, чтобы команду вновь возглавил Черчесов.

«Черчесов — один из кандидатов. Я думаю, что он хотел бы вернуться в Варшаву. Тем более, что фанаты «Легии» очень хорошо к нему относятся, и у него хорошие отношения с владельцем клуба Дариушем Миодуски. Однако мне кажется, что у столичного клуба, не игравшего в Европе пять предыдущих сезонов, не будет денег на российского специалиста.

Полагаю, что у Марека Папшуна, уроженца Варшавы, последние несколько лет тренирующего «Ракув», шансов больше.

Также говорят о Черчесове в сборной Польши. Не думаю, что это хорошая идея. У меня Черчесов ассоциируется с наставником, который делает упор на физическую подготовку, является хорошим мотиватором», — приводит слова журналиста Eurostavka.

Черчесов возглавлял «Легию» в сезоне-2015/16 и сделал с ней золотой дубль, победив в чемпионате Польши и кубке страны.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021 года. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек заявил, что Станислав Черчесов мог бы помочь московской команде выйти из кризиса.

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