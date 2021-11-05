Хавбек «Спартака» Мозес оценил ничью с «Лестером»

Хавбек московского «Спартака» Виктор Мозес оценил итоговый результат матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Тяжелая ничья в очень непростом месте в гостях. Всегда приятно стать автором гола», — написал 30-летний нигериец в Twitter.

Напомним, Мозес на 51-й минуте открыл счет в матче. Через семь минут хавбек английской команды Даниэль Амартей восстановил равновесие. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября московский «Спартак» дома, на стадионе «Открытие Арена», проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о о матче между «Спартаком» и «Лестером».