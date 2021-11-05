Экс-тренер «Спартака»: красно-белые словно ожили

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо считает, что после матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера» красно-белые словно «ожили». Слова Рианчо передает «Матч ТВ».

«Ничья с «Лестером» мало чем «Спартаку» поможет, но красно-белые провели великолепный матч. «Спартак» словно ожил. Сегодня в обороне был порядок, ребята играли на задней линии здорово. Во многом такая уверенная игра помогла команде выглядеть достойно. «Спартак» провел «Лестером» матч высокого качества. Еще ничего не потеряно, все также зависит от «Спартака». Нужно только побежать в Италии «Наполи» — считает Рианчо.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позицию, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее вратарь московского «Спартака» Александр Селихов, отвечая на вопрос о том, как ему удалось отбить пенальти от форварда «Лестера» Джейми Варди в матче Лиги Европы, заявил, что он готовился к 11-метровым ударам от английского клуба с тренером вратарей красно-белых.