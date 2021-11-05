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«Спартак» подшутил о матче с «Лестером»

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David Klein/Reuters

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост в Twitterhttps://twitter.com/fcsm_official/status/1456381036670169093, в котором подшутила о матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Спонсор сегодняшнего вечера», — написано в сообщении.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позицию, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об матче между «Спартаком» и «Лестером».

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