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Боец UFC Чимаев ответил на оскорбления Ковингтона

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UFC

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев выложил в Twitter пост с фото, на которых изображен американец Колби Ковингтон с окровавленным лицом.

Ранее Колби Ковингтон выразил мнение, что Чимаев хотел завершить карьеру из-за простуды, при этом «плакался» про коронавирус.

«Ты никогда не увидишь меня таким», — подписал Чимаев один из снимков.

Напомним, на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

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