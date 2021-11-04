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Футболисты «Спартака» не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера»

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Depositphotos

Футболисты московского «Спартака» не стали преклонять колено перед матчем группового этапа Лиги Европы против английского «Лестера».

Игроки английской командs в полном составе встали на одно колено. Также к акции присоединилась судейская бригада. Красно-белые остались стоять на ногах.

Напомним, жест с преклонением колена является знаком борьбы против расизма.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого круга красно-белые уступили «Лестеру» со счетом 3:4, несмотря на то, что владели преимуществом (2:0).

В турнирной таблице своей группы «Спартак» занимает четвертое место, набрав три очка, «Лестер» располагается на пятой строчке, имея в активе четыре балла.

Ранее президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что готов был купить московский «Спартак» у Леонида Федуна.

«Рассматривал ли я когда-нибудь возможность покупки «Спартака»? Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Лет семь назад один из известных банкиров собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Не могу назвать его имя, но это ярый болельщик красно-белых», — сказал Шишкарев.

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Футбол. Лига Европы
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