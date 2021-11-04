Билялетдинов о работе Гисдоля в «Локомотиве»: сейчас команда смотрится гораздо лучше

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов оценил работу Маркуса Гисдоля на посту тренера московского «Локомотива».

«Думаю, требование играть более агрессивно присуще немецкому футболу, как и английскому. Более интенсивный отбор, эпизод за эпизодом. Вот эта так называемая плотность активного отбора очень энергозатратна. Для того, чтобы ее выдержать, нужно иметь очень хорошую функциональную базу, потому что можно провалиться в одной игре и даже одну не вытянуть. Зато зрелищно. И если задавить команду соперника в этом компоненте, шансы выиграть гораздо выше. Такой подход всегда отличал интенсивные лиги – немецкую и английскую, в первую очередь.

Пока видны только направления, главное – стабильно за это бороться. Что-то есть общее с динамовским стилем. «Динамо» Сандро Шварца тоже старается в темповой футбол играть. И Доменико Тедеско, кстати, было некуда деться: в весенней стадии прошлого сезона его «Спартак» побежал, команда стала выигрывать. Правда, когда эмоции закончились, начался другой разговор – как эту игру строить и как ее поддерживать. Глубина состава должна быть качественная, а не просто дырки закрывать.

Если судить по тому, как «Локомотив» играл с «Рубином» и отыгрался в концовке, там уже присутствовали элементы интенсивной игры. Прежняя размеренность отходит в сторону. Вспоминая, как «Локомотив» выглядел в матче с «Марселем», когда чудом отыгрались, несомненно, сейчас команда смотрится гораздо лучше и привлекательнее», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги Европы.