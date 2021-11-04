Родченков несколько лет назад указал на поддельную допинг-пробу игрока НХЛ Ничушкина

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2019 году указал на поддельную допинг-пробу игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Валерия Ничушкина, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от WADA. Из него следует, что Григорий Родченков еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную», — сказал источник.

Также отмечается, что игроку предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырех.

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел один матч, отметившись одной результативной передачей.