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Бутырская: когда Коляда прыгает, это невозможно забыть

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Jessica Gow/Tt/Global Look Press

Знаменитая фигуристка, первая российская чемпионка мира среди одиночниц Мария Бутырская высказалась о перспективах россиян на этапе серии Гран-при в Италии. Она отметила, что и Дмитрий Алиев, и Петр Гуменник, и Михаил Коляда имеют шансы занять высокие места. Отдельно она отметила Коляду, назвав его потрясающим фигуристом.

«Я очень надеюсь, что мальчики осознают, что это олимпийский сезон. Думаю, что они много сделали для того, чтобы быть готовыми к бою. Когда меня спрашивают, чего я жду от девочек, например, на этапе Гран-при, то я знаю, чего я жду, и чего мы все ждем. У мальчишек есть возможность занять хорошие места. Все в их руках. Катаемся, прыгаем — будут медали.

У них хорошая конкуренция, даже между собой — это тоже очень интересно. В прошлом году, когда была пандемия, они сделали такой общий скачок. И я считаю, что они должны начинать бороться, они могут. Миша Коляда – потрясающий фигурист. Даже когда он не прыгает, оставляет невероятное впечатление, а уж когда прыгает, это забыть невозможно. Так что желаю мальчишкам быть собранными, быть мужчинами на льду и бороться за все элементы, которые у них в программах. Ждем от них хороших результатов», — сказала Бутырская «Газете.Ru».

Гран-при Италии пройдет 5-7 ноября. У девушек Россию представят Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Среди спортивных пар бороться за медали будут дуэты Юлия Артемьева — Михаил Назарычев и Алина Пепелева — Роман Плешков. Также в Италии выступит российский танцевальный дуэт Александра СтепановаИван Букин.

Ранее российский фигурист, бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда рассказал, что изменилось с его переходом в группу именитого специалиста Алексея Мишина.

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Зимние виды спорта
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