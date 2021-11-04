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Червиченко о возможной покупке акций «Спартака» шейхами: это затравка для дурных детей

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Сергей Субботин/РИА «Новости»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что арабские шейхи хотят купить 20 процентов акций красно-белых, передает РИА «Новости».

«Какие шейхи? Кому нужны 20 процентов, ну что за бред? Это такая затравка для детей, для дурных, которые вообще не могут сложить один плюс два», — сказал Червиченко.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 17 очков.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 7 ноября в Москве. 4 ноября красно-белые в гостях сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее автор первой программы развития футбола в России, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и экс-вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как изменится столичный «Спартак» в том случае, если эмиратский спортивный холдинг City Football Group приобретет его акции.

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Футбол. Чемпионат России
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