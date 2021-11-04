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Футбольный агент: Карпин с Глебовым поставили сборную Россию под угрозу заражения

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал видео, на котором главный тренер сборной России Валерий Карпин в компании футболистов «Ростова» отмечает день рождения защитника клуба Данила Глебова, передает «Советский спорт».

Селюк отметил, что через три дня начинается сбор команды перед решающими матчами отбора к чемпионату мира, а Карпин и защитник сборной Глебов этой гулянкой могут поставить под угрозу заражения всю сборную.

«А если они там подцепили вирус? Они поставили под удар всю сборную, результат двухлетней работы», — сказал Селюк.

Вечеринка, предположительно, проходила в Ростове. Изначально видео, на котором отчетливо видно, как танцует Карпин, выложила в истории Instagram супруга футболиста «Ростова» Дениса Терентьева Анджелика. Затем видео было удалено.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

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