Жамнов ответил на вопрос, станет ли Овечкин капитаном олимпийской сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов встретился с форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, а также ответил на вопрос о том, как будет избран капитан олимпийской сборной России.

«Овечкин готовится к Олимпийским играм, сам все прекрасно понимает. Мы хорошо побеседовали. Все ребята готовы и понимают: клуб и сборная — две разные вещи. Что на Олимпиаде нужно больше поработать на команду. Надеюсь, с этим не будет проблем.

Станет ли Овечкин капитаном — об этом пока рано говорить. Понятно, что Овечкин — капитан, лидер «Вашингтона». Мы ближе к Играм определимся, хоккеисты сами выберут. Думаю, тут вопросов быть не должно. Все догадываются, кто будет капитаном», — приводит слова специалиста сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в девяти матчах, в которых набрал 15 (9+6) очков.

В списке лучших снайперов Лиги форвард отстает на две шайбы от Бретта Халла: у Овечкина 739 голова, у американца — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее главный тренер клуба «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл высказался об игре Александра Овечкина.