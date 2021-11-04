Умер бывший тренер сборной России по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

Князев — заслуженный тренер России. В 2020 году специалист работал в резервной национальной команде по биатлону, в разное время входил в штаб основной сборной страны.

В 2011 году возглавлял юношескую сборную России, в составе которой были чемпионы мира Максим Цветков и Александр Логинов.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин умер в возрасте 69 лет.

В организации выразили соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам специалиста. Гудин является заслуженным тренером России. Он возглавлял сборную страны с 2006 по 2010 год. Пост наставника национальной команды он покинул после зимних Олимпийских игр — 2010 в канадском Ванкувере. Также он работал в сборной России на Олимпиадах в Альбервиле, Лиллехаммере и Нагано.