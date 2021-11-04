Тренер «Детройта» рассказал, в каком случае интересно наблюдать за игрой Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл высказался об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мне кажется, что он стал выглядеть моложе. Не знаю, как это возможно. Он играет очень энергично и мощно. За Овечкиным интересно наблюдать, правда, только в том случае, если ты не находишься на скамейке команды соперника. Он по-прежнему получает большое удовольствие от забивания голов», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин назван первой звездой октября в НХЛ.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в девяти матчах, в которых набрал 15 (9+6) очков.

В списке лучших снайперов Лиги форвард отстает на две шайбы от Бретта Халла: у Овечкина 739 голова, у американца — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».