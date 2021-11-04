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Защитник «Лестера» рассказал о плане на игру в матче со «Спартаком»

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Global Look Press

Защитник «Лестера» Джонни Эванс поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«В Москве была еще одна странная игра. Мы пропустили гол, который появился из ниоткуда. Мы смогли очень быстро отреагировать и вернуться в игру. Игра в России была совершенно другой с точки зрения атмосферы и того, как они хотели выйти и сыграть против нас.

Мы смогли контролировать матч, много владея мячом, особенно в первой половине. Думаю, что в Лестере может быть то же самое. У нас может быть много контроля мяча, и мы постараемся сломить их сопротивление и забить быстрый мяч», — приводит слова футболиста сайт английского клуба.

Напомним, матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр». Начало в 23:00 (мск). В матче третьего тура, который прошел в Москве, красно-белые уступили со счетом 3:4.

После трех туров у «Лестера» четыре очка и третье место, у москвичей три очка и четвертое место.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория пообещал новую стратегию для красно-белых в матче с «Лестером».

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Футбол. Лига Европы
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