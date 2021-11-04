Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт заявил, что Польша мешает газовому союзу между Россией и ФРГ 08:59
В Хабаровском крае между прошедшими вакцинацию разыграют три тонны угла 08:57
Защитник «Лестера» рассказал о плане на игру в матче со... 08:52
Омбудсмен Украины признал провал в борьбе с русским языком 08:45
Опрос показал, сколько россиян поддерживает продление нерабочих дней 08:34
Более 100 военных медиков прибыли в Тульскую область для борьбы... 08:33
Витория пообещал новую стратегию для «Спартака» в матче с «Лестером» 08:33
Уровень защиты «ЭпиВакКороны» от COVID-19 сравнили с другими... 08:24
Украинец пытался вывезти из страны ценную икону, приклеив ее скотчем к спине 08:10
В Сеть попала база более 45 млн пользователей VPN-сервисов 08:05
Бесплатная ставка 1000 р.

Тренер Ташуев назвал плюс для «Зенита» в поражении от «Ювентуса»

close
100%
Reuters

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев высказался о поражении петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:4).

«Плюс для «Зенита», что он все-таки старался играть в футбол. Но этого оказалось мало. Питерцы несколько раз хорошо атаковали, но помните, как Азмун разводил руками: «А где люди, почему не бежите в атаку?». Идет доставка в штрафную площадь, а там один иранец, еще кто-то в нескольких метрах, а остальные семь-восемь стоят сзади. Этот момент явно бросился в глаза.

«Зенит» опять сыграл несколько ущербно в Лиге чемпионов. Слова Семака о том, что «Зенит» не может играть с такими соперниками с позиции силы? Ну так все равно пробуйте. Надо же когда-то начинать играть смело. Есть примеры небольших команд, которые это делают. Нельзя сказать, что состав у «Зенита» намного слабее. Те же бразильцы не уступают в уровне мастерства большой группе футболистов «Ювентуса», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Также Ташуев добавил, что другая проблема российского клуба в игре защитника Деяна Ловрена. По его мнению, он как был слаб в отборе, так и остался. Индивидуально это не очень сильный футболист для больших задач, считает наставник.

Напомним, встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о поражении «Зенита» от «Ювентуса».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть