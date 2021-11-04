Тренер Ташуев назвал плюс для «Зенита» в поражении от «Ювентуса»

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев высказался о поражении петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:4).

«Плюс для «Зенита», что он все-таки старался играть в футбол. Но этого оказалось мало. Питерцы несколько раз хорошо атаковали, но помните, как Азмун разводил руками: «А где люди, почему не бежите в атаку?». Идет доставка в штрафную площадь, а там один иранец, еще кто-то в нескольких метрах, а остальные семь-восемь стоят сзади. Этот момент явно бросился в глаза.

«Зенит» опять сыграл несколько ущербно в Лиге чемпионов. Слова Семака о том, что «Зенит» не может играть с такими соперниками с позиции силы? Ну так все равно пробуйте. Надо же когда-то начинать играть смело. Есть примеры небольших команд, которые это делают. Нельзя сказать, что состав у «Зенита» намного слабее. Те же бразильцы не уступают в уровне мастерства большой группе футболистов «Ювентуса», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Также Ташуев добавил, что другая проблема российского клуба в игре защитника Деяна Ловрена. По его мнению, он как был слаб в отборе, так и остался. Индивидуально это не очень сильный футболист для больших задач, считает наставник.

Напомним, встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о поражении «Зенита» от «Ювентуса».