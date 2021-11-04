Хабиб назвал бой, который больше всего его порадовал на UFC 267

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем Instagram, в котором заявил, что победа Зубайры Тухугова над Рикардо Рамосом порадовала его больше всего на турнире UFC 267.

«Я хочу сказать, что больше всех обрадовался победе Зубайры, потому что знал, что он дерется с травмой, и понимал, что в любой момент травма может дать о себе знать. Даже был момент в тренировочном лагере, где мы всей командой уговаривали его, что бой надо перенести. В этом бою Зубайра показал свою выносливость, дух и умение вести бой высококлассно в стойке», — написал Хабиб.

Тухугов победил Рамоса единогласным решением судей. В активе Зубайры 20 побед и пять поражений. Один бой завершился вничью.

Напомним, Петр Ян в бою за временный пояс в легчайшем весе единогласным решением судей победил Кори Сэндхагена. В других поединках мэйн-карда турнира UFC 267 россиянин Магомед Анкалаев единогласным решением судей победил швейцарца Волкана Оздемира, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев «задушил» китайца Ли Джинлианга, представитель России Александр Волков одержал победу единогласным решением над поляком Марчином Тыбурой, его соотечественник Ислам Махачев болевым приемом «кимура» одолел новозеландца Дэна Хукера, а бразилец Гловер Тейшейра победил удушающим приемом поляка Яна Блаховича и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Ранее чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Ян Блахович сравнил Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко.