Удаленный в матче ЛЧ защитник «Боруссии»: нет слов, сделайте VAR честным!

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс в своем Twitter опубликовал эмоциональный пост, в котором выразил недовольство своим удалением в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (1:3).

«Нет слов для этой красной карточки… сделайте VAR честным! В конце концов, этого было недостаточно, но игроки упорно боролись весь матч», — написал Хуммельс.

На 29 минуте Хуммельс получил прямую красную карточку за подкат.

В составе «Боруссии» отличился полузащитник Марко Ройс, который успешно реализовал пенальти. За голландскую команду забили нападающий Душан Тадич, форвард Себастьян Аллер и полузащитник Дэви Классен.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя победу над «Атлетико» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов, заявил, что ему не понравилось удаление игрока мадридцев.