Любовница игрока «ПСЖ» отправляла другим футболистам интимные видео

Аргентинская модель Чина Суарес, которая являлась любовницей игрока «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, отправляла свои интимные видео еще четырем аргентинским футболистам. Об этом сообщает Clarin.

По информации источника, трое аргентинцев выступают в европейских чемпионатах. Один из них расстался со своей девушкой. Кроме того, ходили слухи о том, что футболист «Атлетико» Родриго Де Пауль также имел связь с аргентинской моделью, но он утверждает, что никогда ее не видел.

Напомним, Ванда Нара обвинила Икарди в измене и удалила все фото с ним. Сообщалось, что у Икарди роман Чиной Суарес.

Ванда и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла. С 2008 по 2013 год Ванда Нара была замужем за аргентинским футболистом Макси Лопесом, от которого у нее трое сыновей.

В октябре 2015 года Мауро уволил своего агента, с которым сотрудничал 10 лет, и нанял на его место Нару. 2 сентября 2019 года Икарди на правах аренды с правом дальнейшего выкупа за €70 млн перешел из итальянского «Интера», в котором провел семь лет и почти 200 матчей, в «Пари Сен-Жермен». 31 мая 2020 года аргентинец подписал полноценный контракт с клубом.

Ранее жена Икарди Ванда Нара рассказала, почему они с мужем передумали разводиться.