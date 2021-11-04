Имя экс-тренера «Чикаго», который был обвинен в насилии, убрано с Кубка Стэнли

Имя экс-тренера «Чикаго Блэкхоукс» Брэда Олдрича было убрано с главного трофея Национальной хоккейной лиги Кубка Стэнли из-за секс-скандала. Об этом сообщает журналист Джошуа Клиппертон в своем Twitter.

Напомним, НХЛ вынесла решение по поводу дела о сексуальных домогательствах в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году. Лига оштрафовала «ястребов» на $2 млн за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела.

В мае экс-игрок «Чикаго» подал иск против клуба из-за инцидента, который произошел в мае 2010 года с тренером команды Брэдом Олдричем. Специалист включил порнографическое видео и мастурбировал перед хоккеистом без его согласия.

Также Олдрич отправлял хоккеисту сообщения, в которых угрожал навредить игроку, если он не вступит с ним в половую связь. Главный тренер «Чикаго» Джеймс Гэри был проинформирован игроком об этом случае, но ответил, что хоккеист сам виноват в том, что произошло. Также о ситуации знал Кенневилль, который в то время работал помощником тренера.

Ранее бывший нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Мариан Хосса отказался от торжественной церемонии в свою честь.