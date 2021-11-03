Экс-теннисист Кафельников о «Спартаке»: у меня ко всей команде претензии

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером», передает Sport24.

«У «Спартака» нет шансов зацепить даже ничью. Жду самоотдачу у футболистов, которые выйдут на поле. Есть ли у меня к кому-то претензии по самоотдаче? У меня ко всей команде претензии», — сказал Кафельников.

Встреча состоится 4 ноября в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В матче первого круга, который прошел в Москве, красно-белые уступили со счетом 3:4.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко выразил мнение, что образ команды красно-белых уже все равно не связан с футболом.

«Все это не про футбол. Давно уже. Один строит стадион, получая обожание, параллельно строя огромный квартал. Другие приводят в клуб на огромные зарплаты, с огромными комиссиями. И игроков, и тренеров. Третьи приходят не играть и тренировать, а отрабатывать контракты», — написал Калиниченко.