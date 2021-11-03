Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боец Ковингтон о Чимаеве: этот парень хотел закончить карьеру из-за простуды 23:52
Нутрициолог Маркова рассказала о полезном продукте для людей со слабым сердцем 23:52
Премьер-министр Молдавии назвала переговоры с «Газпромом» жестокой игрой... 23:40
В Молдавии планируют изменить закон, чтобы не остаться без газа 23:39
«Интерфакс»: ледяной дождь спровоцировал крушение... 23:27
Правительство РФ рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива 23:18
В Киеве заявили, что не намерены просить Россию возобновлять поставки угля 23:11
Дети в Тверской области заживо сожгли трех человек 23:09
Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света 23:02
Игрок «Спартака» о возможной покупке акций клуба шейхами: возможно, это... 23:00
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-теннисист Кафельников о «Спартаке»: у меня ко всей команде претензии

close
100%
РИА Новости

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером», передает Sport24.

«У «Спартака» нет шансов зацепить даже ничью. Жду самоотдачу у футболистов, которые выйдут на поле. Есть ли у меня к кому-то претензии по самоотдаче? У меня ко всей команде претензии», — сказал Кафельников.

Встреча состоится 4 ноября в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В матче первого круга, который прошел в Москве, красно-белые уступили со счетом 3:4.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко выразил мнение, что образ команды красно-белых уже все равно не связан с футболом.

«Все это не про футбол. Давно уже. Один строит стадион, получая обожание, параллельно строя огромный квартал. Другие приводят в клуб на огромные зарплаты, с огромными комиссиями. И игроков, и тренеров. Третьи приходят не играть и тренировать, а отрабатывать контракты», — написал Калиниченко.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть