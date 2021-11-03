Наставник «Аталанты»: я послал Роналду к черту

Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о разговоре с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

«После игры я поговорил с Роналду. Это невероятный игрок, кто-то даже называет его проблемой. Такую проблему приятно было бы иметь. Я сказал ему: «Знаешь, как говорят в Италии? Иди к черту», — передает слова Гасперини Goal.

В составе хозяев отличились Йосип Иличич и Дуван Сапата. У гостей дубль на свой счет оформил португальский нападающий Криштиану Роналду.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук провел эту игру в запасе.

После этой игры подопечные Джанпьеро Гасперини набрали четыре очка и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице группы F.

Ранее Роналду установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов.