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Наставник «Аталанты»: я послал Роналду к черту

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Reuters

Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о разговоре с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

«После игры я поговорил с Роналду. Это невероятный игрок, кто-то даже называет его проблемой. Такую проблему приятно было бы иметь. Я сказал ему: «Знаешь, как говорят в Италии? Иди к черту», — передает слова Гасперини Goal.

В составе хозяев отличились Йосип Иличич и Дуван Сапата. У гостей дубль на свой счет оформил португальский нападающий Криштиану Роналду.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук провел эту игру в запасе.

После этой игры подопечные Джанпьеро Гасперини набрали четыре очка и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице группы F.

Ранее Роналду установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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