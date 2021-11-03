Итальянский футболист раскритиковал «Зенит» за игру против «Ювентуса» в матче ЛЧ

Экс-футболист миланского «Интера» Массимо Паганин поделился мнением об игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом», передает «Спорт-Экспресс».

«Ваши футболисты уступали в единоборствах так, словно они были спарринг-партнером на тренировочной базе. Против нынешнего «Юве» точно можно и нужно играть наглее и агрессивнее», — сказал Паганин.

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом».