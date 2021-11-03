Губерниев рассказал, что благодаря ему у Акинфеева получилась карьера футболиста

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что если бы он стал футболистом, то у голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева не получилась бы карьера, передает «7 дней».

«Акинфеев должен быть благодарен гребле. Если бы я пошел играть в футбол, никакой бы карьеры у Игоря не случилось. Он был бы второй или третий», — сказал Губерниев.

Также Губерниев Отметил, что в 14 лет его звали в московское «Торпедо» на позицию вратаря.

«Меня и в волейбол приглашали в Зеленограде играть, и в баскетбол. Но я был гребец. Не пропустил ни одной тренировки, мечтал выиграть Олимпиаду», — добавил он.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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