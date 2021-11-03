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Лоза назвал игру «Локомотива» «издевательством над мировым футболом»

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Музыкант Юрий Лоза поделился мнением об игре московского «Локомотива» в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против стамбульского «Галатасарая».

«Локомотив» — это вообще не команда. Это какое-то издевательство над мировым футболом. Ни одного грамотного действия! В «Локо» нет самого главного — футбольного мышления. Во что они играют, куда они бьют — я не понимаю. Я не вижу оправдания их действиям. Для меня «Локомотив» — это команда, которая не играет в футбол, а бегает по полю», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Галатасараем» и «Локомотивом» пройдет с Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен» 4 ноября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров «Локомотив», набравший одно очко, занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E. «Галатасарай» с семью баллами занимает первое место. Первая встреча между командами, прошедшая в Москве на «РЖД-Арене», завершилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь рассказал, какие изменения произошли в команде с приходом нового главного тренера — Маркуса Гисдоля.

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Футбол. Лига Европы
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