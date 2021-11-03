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«Зенит» впервые за 7 лет пропустил четыре мяча в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» оказался сильнее петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» при максимальной заполняемости в 50% и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

По данным Opta, сине-бело-голубые пропустили четыре мяча в Лиге чемпионов впервые с 2014 года. В домашнем матче 1/8 финала подопечные Лучано Спалетти потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» (2:4).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры подопечные Массимилиано Аллегри набрали 12 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы Н.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед».

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Футбол. Лига чемпионов
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