«Зенит» впервые за 7 лет пропустил четыре мяча в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» оказался сильнее петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» при максимальной заполняемости в 50% и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
По данным Opta, сине-бело-голубые пропустили четыре мяча в Лиге чемпионов впервые с 2014 года. В домашнем матче 1/8 финала подопечные Лучано Спалетти потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» (2:4).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
После этой игры подопечные Массимилиано Аллегри набрали 12 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы Н.
«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед».
2-4 - «Зенит» проиграл девять из последних 11 матчей в Лиге чемпионов (В1 Н1). Питерцы пропустили четыре гола в матче #UCL впервые с 2014 года (2-4 против дортмундской «Боруссии»). Неудача. pic.twitter.com/hzuq9f1kg2— OptaIvan (@OptaIvan) November 2, 2021