Уткин отреагировал на информацию о продаже акций «Спартака» шейхам

Российский журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной покупке московского клуба арабской компанией City Football Group, которая также владеет «Манчестер Сити».

«Это не правда и не фейк, а вброс. Никто ж не может знать заранее, как отреагирует публика, причем речь не о смердах, а о влиятельных боярах. Ну, как это так — народная команда, и вдруг арабы. Всякое может прилететь. Так что это проверочка. Потому и цифра такая — 20%, такой миноритарик, посидит в совете директоров на попе ровно, а больше ни-ни. Так я думаю», — написал Уткин в своем telegram-канале.

По информации источника, cейчас в Москве находятся представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба и ведут переговоры о приобретении 20 процентов акций клуба.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

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