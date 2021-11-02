Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ювентус» вышел в плей-офф Лиги чемпионов 00:53
Новостройкам Москвы предрекли снижение цен на 15-20% 00:52
«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов 00:48
В Минэкономразвития пересчитают показатели благосостояния россиян 00:45
Российские военные отработали борьбу с беспилотниками в горах 00:42
Обвиняемый в госизмене журналист Сафронов помещен в карцер в СИЗО... 00:34
Нападающий «Ювентуса» Дибала забил пенальти «Зениту» со второго... 00:27
Минсельхоз допустил подорожание молочной продукции 00:26
Гордон назвал потенциального кандидата в президенты Украины 00:23
Блинкен пообещал Зеленскому помощь в решении вопросов, касающихся «Северного... 00:16
Бесплатная ставка 1000 р.

Уткин отреагировал на информацию о продаже акций «Спартака» шейхам

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной покупке московского клуба арабской компанией City Football Group, которая также владеет «Манчестер Сити».

«Это не правда и не фейк, а вброс. Никто ж не может знать заранее, как отреагирует публика, причем речь не о смердах, а о влиятельных боярах. Ну, как это так — народная команда, и вдруг арабы. Всякое может прилететь. Так что это проверочка. Потому и цифра такая — 20%, такой миноритарик, посидит в совете директоров на попе ровно, а больше ни-ни. Так я думаю», — написал Уткин в своем telegram-канале.

По информации источника, cейчас в Москве находятся представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба и ведут переговоры о приобретении 20 процентов акций клуба.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Ранее экс-защитник ЦСКА Пономарев заявил, что деньги шейхов — спасение для утопающего «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть