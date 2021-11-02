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Экс-защитник ЦСКА: деньги шейхов — спасение для утопающего «Спартака»

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Reuters

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможной покупке московского клуба арабской компанией City Football Group, которая также владеет «Манчестер Сити».

«Деньги шейхов — спасение для утопающего «Спартака». Хватит уже красно-белым в говне ковыряться. Сейчас деньги придут, купят 5-6 качественных легионеров и заживут себе замечательно. У красно-белых в каждой из линии никчемные игроки. Все хвалят Джикию, а за что? Его даже защитником назвать нельзя. Нападающих тоже нормальных нет, забивать голы некому. Максименко тоже надо убирать к чертям собачим!», — сказал Пономарев «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, cейчас в Москве находятся представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба и ведут переговоры о приобретении 20 процентов акций клуба.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Ранее экс-президент «Спартака» Червиченко назвал бредом информацию о покупке клуба шейхами.

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