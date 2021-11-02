Чемпион НХЛ в составе «Тампы» объяснил, почему вернулся из Америки в КХЛ

Нападающий СКА Александр Волков рассказал, почему он решил из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Приехал сюда, что улучшить себя. Фактор сборной на Олимпиаде тоже повлиял. Здесь все смотрят за тобой. Видят, как ты развиваешься. Покончено ли с мечтами об НХЛ? С мечтами никогда не покончено. Я ни о чем не жалею. Все идет, как надо. Значит, будет еще лучше. Трофеи — трофеями, но надо расти, как игрок. А трофеи придут»», — приводит слова Волкова «Чемпионат».

27 октября СКА на объявил о подписании четырехлетнего контракта с Волковым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Летом 2017 года на драфте НХЛ был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 48-м номером. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли 2020 года. В прошлом году Волков подписал контракт с «Анахаймом».

Сезон-2020/2021 Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 5 (3+2) очков. Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что ФХР объявила состав олимпийской сборной России.