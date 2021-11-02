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Умер пятикратный чемпион мира по фехтованию Виктор Путятин

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Моргулис/РИА «Новости»

Пятикратный чемпион мира по фехтованию на рапирах Виктор Путятин умер в возрасте 80 лет.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Виктора Павловича», говорится в заявлении Федерации фехтования России.

Путятин выступал за сборную СССР с 1964 по 1972 годы. На Олимпиаде в Мехико Путятин выиграл серебряную медаль в командной рапире вместе с Германом Свешниковым, Юрием Шаровым, Василием Станковичем и Юрием Сисикиным. В индивидуальном первенстве Путятин занял девятое место. Через четыре года он повторил свой успех в Мюнхене, также став серебряным призером в командном первенстве

Путятин завоевал пять золотых медалей на ЧМ — в личном (1967) и командном первенствах (1965, 1966, 1969, 1970).

В 1980–1984 годах Путятин был членом исполкома Международной федерации фехтования (FIE).

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.

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