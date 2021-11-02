Навка возмутилась, что ее семилетнюю дочь засудили на соревнованиях по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка возмутилась причиной, по которой ее семилетней дочери Надежде снизили оценку за артистизм на детских соревнованиях.

«Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше, и вроде бы все ничего… Но!!! Ответ судей на вопрос: «Почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?» — поставил нас и меня лично в тупик… Платье не понравилось и музыка на их взгляд является пиаром моего нового шоу!!!» — написала Навка в Instagram.

Надежда родилась 21 августа 2014 года, отцом девочки является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Всего у Пескова пять детей. Старший сын чиновника — Николай, которому сейчас 31 год, родился в браке с Анастасией Будённой — внучкой знаменитого советского полководца Семена Буденного.

Мик, Дени и Елизавета появились во втором браке Пескова с Екатериной Солоцинской.

Ранее сообщалось, что Навка поддержала празднование Хэллоуина в России.