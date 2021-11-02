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Навка возмутилась, что ее семилетнюю дочь засудили на соревнованиях по фигурному катанию

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка возмутилась причиной, по которой ее семилетней дочери Надежде снизили оценку за артистизм на детских соревнованиях.

«Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше, и вроде бы все ничего… Но!!! Ответ судей на вопрос: «Почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?» — поставил нас и меня лично в тупик… Платье не понравилось и музыка на их взгляд является пиаром моего нового шоу!!!» — написала Навка в Instagram.

Надежда родилась 21 августа 2014 года, отцом девочки является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Всего у Пескова пять детей. Старший сын чиновника — Николай, которому сейчас 31 год, родился в браке с Анастасией Будённой — внучкой знаменитого советского полководца Семена Буденного.

Мик, Дени и Елизавета появились во втором браке Пескова с Екатериной Солоцинской.

Ранее сообщалось, что Навка поддержала празднование Хэллоуина в России.

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