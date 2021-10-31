Навка поддержала празднование Хэллоуина в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала, почему с семьей празднует Хэллоуин.

«Нашим деткам очень нравится к нему готовиться, придумывать образ, наряд, роль, проявлять свои артистические способности и искать что-то новое! И пусть это праздник не нашей культуры, но это же еще один способ в игровой форме проявлять свой творческий потенциал, а также дополнительная возможность объединить детей и взрослых!

И немаловажный нюанс, на мой взгляд, переодевание в этих страшных персонажей помогает детям преодолевать их страхи! Также как когда-то сказки помогали детям отличать добро от зла!!» — написала Навка в Instagram.

Ранее сообщалось, что вечеринки по случаю Хэллоуина в США не обошлись без перестрелок. В результате инцидентов с огнестрельным оружием пострадали 22 человека, еще семь человек погибли.

Хэллоуин — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых]. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днем не является. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы и в СНГ.

Ранее Россияне рассказали, сколько тратят на празднование Хэллоуина.