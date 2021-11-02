В Раде отреагировали на допинговый скандал в украинском спорте

Депутат фракции «Слуга народа» Ольга Саладуха отреагировала на публикацию отчета о расследовании Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором были указаны нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины.

«Важно, что была незамедлительная реакция Национального антидопингового центра. Его руководство подало в отставку. Если проблемы действительно есть, Украина не будет скрывать и открещиваться от них», — написала Саладуха в Facebook.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что НАДЦУ заранее предупреждало спортсменов и тренеров о предстоящем допинг-тесте перед важными международными соревнованиями, что является нарушением кодекса организации. Также были ситуации, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования.

Ранее бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что Национальный антидопинговый центр Украины может лишиться статуса соответствия из-за нарушений в процедуре тестирования спортсменов.