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Форвард «Вашингтона» Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в матче

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Reuters

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» впервые в сезоне не набрал очков в матче.

«Вашингтон» уступил в матче регулярного чемпионата «Тампе-Бэй» со счетом 2:3.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан второй звездой матча, отразив 31 бросок.

В текущем сезоне Овечкин провел девять матчей. Он забил девять шайб и отдал шесть результативных передач.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотис» (2:0).

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Хоккей. НХЛ
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