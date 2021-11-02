Петр Ян о реванше против Стерлинга: я смогу травмировать его сильно

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился ожиданиями от возможного реванша против Алджамейна Стерлинга, передает The MMA Hour.

«Точку мы поставим, если поединок будет. Я побил его уже раз, у меня нет особого желания. Если дадут контракт на бой, то буду сфокусирован. В этот раз, если UFC его не жалко, я смогу травмировать его сильно», — сказал Ян.

Соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

Ранее президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, что он готов содействовать в проведении реванша между российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петром Яном и британцем Алджамейном Стерлингом в Екатеринбурге.