Реванш между Петром Яном и Стерлингом может пройти в России

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, что он готов содействовать в проведении реванша между российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петром Яном и британцем Алджамейном Стерлингом в Екатеринбурге, передает Metaratings.ru.

«Уверен на сто процентов, что Петр сильнее Стерлинга, так как он разобрал его технически и тактически. Более того, мы готовы помочь UFC в организации этого поединка в России», — сказал Габдуллин.

Соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна клоуном.