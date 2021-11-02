Футболист сборной Украины резко высказался о геях

Футболист сборной Украины Артем Беседин рассказал о своем отношении к геям.

«Поддерживаю ли я гей-парады? Нет, конечно. Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Я восстанавливался в Испании. У нас тут ещё все по-божески в этом плане, а там их куча», — сказал Беседин на YouTube-канале «Отдушивдушу».

Также Беседин отметил, что не хочет, чтобы его сын рос и смотрел на геев.

Ранее российский арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о своем отношении к ЛГБТК+.

«Почему я к ним должна относиться криво? Они какие-то прокаженные? Нет. Мы живем в 21 веке. Давайте пересядем в колесницы. В пещерах будем жить.

Надела бы я повязку в цветах ЛГБТ, если бы играла футбол? Если бы меня при этом команда не убила, если бы это не было угрозой моей жизни, почему бы и нет? Не надо путать времена», — заявила Пустовойтова.