Стало известно, кто хочет арендовать Миранчука у «Аталанты»

Итальянский «Сассуоло» хочет арендовать у «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что «Аталанта» хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн.

Ранее бывший форвард итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал положение российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».