Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными из-за тумана 00:01
Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме 01.11.2021, 23:59
«Ваши ожидания — ваши проблемы»: Черданцев оценил уровень... 01.11.2021, 23:42
Захарова назвала приговор русскоязычному журналисту в Латвии «зажимом... 01.11.2021, 23:38
Представитель ВОЗ в России назвала условие для окончания пандемии 01.11.2021, 23:36
Полиция проверит сведения о конфликте на станции метро «Выхино» 01.11.2021, 23:26
Морг на Кубани отказался принимать тело умершей женщины из-за... 01.11.2021, 23:17
Тренер вратарей сборной России: я вообще не завидую голкиперам... 01.11.2021, 23:09
Худрук МХАТ им. М. Горького покинул свой пост 01.11.2021, 23:06
Экс-футболист сборной Германии: мне насрать на «Золотой мяч»... 01.11.2021, 22:58
Бесплатная ставка 1000 р.

Стало известно, кто хочет арендовать Миранчука у «Аталанты»

close
100%
Официальный сайт «Аталанты»

Итальянский «Сассуоло» хочет арендовать у «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что «Аталанта» хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн.

Ранее бывший форвард итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал положение российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть