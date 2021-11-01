Тренер российских гандболисток: форма пляжниц должна быть женственной

Главный тренер женской сборной России по пляжному гандболу Анна Сидоричева прокомментировала поправки, принятые Международной федерацией гандбола (IHF) относительно формы пляжниц. Согласно новым правилам, девушки теперь не обязаны играть исключительно в бикини, они могут выступать в облегающих шортах и футболках. Сидоричева отметила, что спортсменкам предоставлено право выбора, при этом важно, чтобы форма оставалась женственной.

«Думаю, что у спортсменок будет возможность выбирать форму. Например, в классическом гандболе девушки играют в шортах, но кто-то делает покрасивее и добавляет к ним юбку. Кому-то нравится, кому-то – нет. И здесь – так же. В неудобные для женщин дни именно шорты – очень хороший вариант, потому что такое состояние сковывает твои движения. Если бы не приняли этого решения, мы бы подстроились и так. Его приняли – значит, у нас есть возможность играть в шортах, если девчонки захотят.

Зрелищность не только в этом заключается, пляжный гандбол сам по себе – очень красивый вид спорта. Поэтому я не думаю, что это как-то отразится на игре, на популяризации, на зрелищности. Скорее всего, все останется на своих местах, но это будет еще обсуждаться.

Потом, шорты шортам рознь. Если раньше были только плавки и лямки определенной ширины – 5 см, — то как будет сейчас? Шорты бывают с высокой талией, укороченные. Кто-то наденет шорты по колено. Это все тоже должно учитываться. На мой взгляд, надо, чтобы было как минимум женственно, симпатично. Чтобы были не длинные «велосипедки», а короткие шортики», — сказала Сидоричева «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Федерация гандбола Норвегии полностью удовлетворена новыми правилами, регламентирующими форму, в которой должны играть пляжные гандболистки.