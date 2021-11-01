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Тренер российских гандболисток: форма пляжниц должна быть женственной

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Depositphotos

Главный тренер женской сборной России по пляжному гандболу Анна Сидоричева прокомментировала поправки, принятые Международной федерацией гандбола (IHF) относительно формы пляжниц. Согласно новым правилам, девушки теперь не обязаны играть исключительно в бикини, они могут выступать в облегающих шортах и футболках. Сидоричева отметила, что спортсменкам предоставлено право выбора, при этом важно, чтобы форма оставалась женственной.

«Думаю, что у спортсменок будет возможность выбирать форму. Например, в классическом гандболе девушки играют в шортах, но кто-то делает покрасивее и добавляет к ним юбку. Кому-то нравится, кому-то – нет. И здесь – так же. В неудобные для женщин дни именно шорты – очень хороший вариант, потому что такое состояние сковывает твои движения. Если бы не приняли этого решения, мы бы подстроились и так. Его приняли – значит, у нас есть возможность играть в шортах, если девчонки захотят.

Зрелищность не только в этом заключается, пляжный гандбол сам по себе – очень красивый вид спорта. Поэтому я не думаю, что это как-то отразится на игре, на популяризации, на зрелищности. Скорее всего, все останется на своих местах, но это будет еще обсуждаться.

Потом, шорты шортам рознь. Если раньше были только плавки и лямки определенной ширины – 5 см, — то как будет сейчас? Шорты бывают с высокой талией, укороченные. Кто-то наденет шорты по колено. Это все тоже должно учитываться. На мой взгляд, надо, чтобы было как минимум женственно, симпатично. Чтобы были не длинные «велосипедки», а короткие шортики», — сказала Сидоричева «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Федерация гандбола Норвегии полностью удовлетворена новыми правилами, регламентирующими форму, в которой должны играть пляжные гандболистки.

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