Гаджиев допустил, что у Глушакова еще есть шанс попасть в сборную

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» и пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал отсутствие капитана «Химок» Дениса Глушакова в окончательном составе сборной России, который был сформирован для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

Специалист отметил, что для Глушакова, а также для 30-летнего атакующего полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза, тоже не попавшего в окончательный состав, двери в национальную команду еще не закрыты.

«Они еще могут рассчитывать на вызов в сборную. Мы же видим отдельных талантливых игроков, которые и в возрасте под 40 лет сохраняют кондиции. Я много их могу привести в пример — не только наших, но и из-за рубежа.

Опыт в футболе — чрезвычайно важная штука. Хоть это игра и многообразная, в ней все равно есть много относительно типичных ситуаций. И игрок, который имеет за плечами значительный опыт, конечно, разбирается в ситуациях достаточно хорошо. А это очень важно для футбола — как игрок мыслит, какие он решения принимает, какую позицию выбирает.

Другое дело, что это работает, только если есть хорошая физическая готовность. Но и до 40 лет футболисты могут сохранять ее высокой. Глушаков и Полоз — хорошие игроки для нашего чемпионата, они неслучайно попали в расширенный список. А Глушаков мог бы оказаться в окончательном составе и в прошлом цикле, если бы не получил травму», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Сборная России 11 ноября сыграет дома с Кипром, а 14 ноября проведет выездной матч против Хорватии. На данный момент команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу группы Н, на два балла опережая идущих вторыми хорватов. Именно между этими сборными будут разыграны первое и второе места — остальные команды группы потеряли шансы побороться даже за вторую строчку.

Ранее сообщалось, что в итоговый состав сборной России на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией не попали 12 футболистов из расширенного списка.