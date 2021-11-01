Чемпион мира Ставиский допустил, что Милохин прыгнет параллельный аксель с Медведевой

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский в интервью «Газете.Ru» оценил вероятность того, что в одном из номеров Евгения Медведева и Даня Милохин исполнят параллельный аксель в полтора оборота.

«Спойлерить не буду. У нас многие участники учат то, что не верилось, что они могут сделать. Например, многие показывают «кораблик» довольно спокойно, Кирилл Зайцев даже пытается в «кораблике» поддержку сделать. Даня исполняет «кораблик» не так уверенно, чтобы делать поддержку, но у него тоже идет работа над такими элементами, о которых не скажешь, что он может пойти и сделать.

По поводу акселя в полтора оборота в их программе с Женей — чем черт не шутит, может, Даня и сделает. Но пока еще рановато об этом говорить, этот элемент все-таки прыгать надо. Даня много чего учит — и в прыжках, и в катании, и в поддержках, и в обводках. Каждую постановку пытаемся найти для них с Женей что-то новое», — сказал Ставиский.

Ранее чемпион мира рассказал, почему Милохин уронил Медведеву в первом выпуске шоу.