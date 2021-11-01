Игроков «Ювентуса» закрыли на базе перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил закрыть команду на базе до субботы, сообщает Football Italia.

По информации источника, с 1 по 6 ноября игроки будут жить на базе, где есть гостиница. Футболистам будет запрещено покидать территорию объекта.

Туринский клуб не может одержать победу в последних трех матчах. Коллектив Аллегри уступил «Вероне» (1:2) и «Сассуоло» (1:2), а также сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1).

После 11 туров Серии А «Ювентус», набравший 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. Команда отстает от лидирующего «Наполи» на 16 баллов.

2 ноября «Ювентус» примет петербургский «Зенит» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. «Газета.Ru» проведет текстовую онлнай-трансляцию игры.

6 ноября туринской команде предстоит встретиться дома с «Фиорентиной».

Ранее защитник и капитан туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о влиянии позднего ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из итальянской команды.