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Романцев поддержал желание Быстрова возглавить «Спартак»

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Twitter «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поддержал предложение экс-игрока красно-белых Владимира Быстрова возглавить клуб.

«Сейчас многие готовы «окунуться» в спартаковские дела. А если исходить из кошмара в Питере, то хуже точно не будет. И зная характер весельчака Володи, его стремление всегда идти напролом, может, и правда встряхнет «Спартак». Если, конечно, не шутит. Так что пусть окунается. Вот только во что», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

После матча 12-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Спартаком» (7:1) Быстров заявил, что готов возглавить красно-белых и наладить обстановку в коллективе.

Действующим главным тренером «Спартака» является португальский специалист Руй Витория, который возглавил клуб 21 мая 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 18 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 13-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Ранее Романцев прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» со счетом 1:7 и вспомнил, что в его карьере подобных разгромов не было.

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Футбол. Чемпионат России
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