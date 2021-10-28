Россияне рассказали, сколько тратят на празднование Хэллоуина

Большинство россиян (82%) позитивно относятся к Хэллоуину и считают его отличным поводом повеселиться с друзьями, показал опрос маркет-плейса Ozon, поступивший в «Газету.Ru».

Две трети респондентов (65%) сообщили, что отмечают праздник, когда есть такая возможность. Еще 17% опрошенных устраивают вечеринки или совместные просмотры фильмов ужасов в честь Хэллоуина каждый год. Каждый десятый опрошенный никак не отмечает его, но и ничего не имеет против. 5% россиян считают, что «это не наш праздник».

Больше всего любителей Хэллоуина проживает в Воронеже — 25% опрошенных горожан сказали, что прекрасно относятся к кануну Дня всех святых и всегда его празднуют. Согласны с воронежцами в этом вопросе нижегородцы (24%), самарцы (22%), омичи (22%) и петербуржцы (17%).

Готовясь к вечеринкам в честь Дня всех святых, россияне предпочитают наряжаться в костюмы киногероев (30%), мистических персонажей (24%) и традиционных хэллоуинских монстров (15%). Каждый пятый также покупает различные аксессуары вроде шляп и волшебных палочек и запасается свечами.

Каждый шестой респондент покупает специальный грим или более яркую чем обычно косметику или мастерит костюм своими руками. Особенно это популярно в Челябинске (23%), Казани (22%) и Новосибирске (21%)

Каждый седьмой организовывает праздничную вечеринку. Так поступает почти половина москвичей (49%) и по 20% екатеринбуржцев, казанцев и нижегородцев

Каждый восьмой покупает или шьет на заказ костюм или покупает тематические украшения для дома. В Челябинске костюмы мастерят 30% опрошенных, в Новосибирске — 25%, в Екатеринбурге — 24%

На отмечание праздника и подготовку к нему треть россиян в среднем по стране (36%) тратят 3-5 тыс. рублей. 28% готовы заплатить за атмосферу мистики и ужасов не более 1-3 тыс. рублей. Траты более 5 тыс. рублей считают приемлемыми 16% опрошенных, причем около 1% из них говорят, что Хэллоуин обходится им более чем в 20 тыс. рублей.

Россияне, готовые тратить на праздник более 5 тыс. рублей, проживают в основном в Нижнем Новгороде (22%), Челябинске (21%), Новосибирске (20%), Казани (20%), Ростове-на-Дону (20%), Воронеже (17%) и Екатеринбурге (16%).

Опрос проводился в октябре 2021 года среди более 1,5 тыс. респондентов по всей стране.