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Футболист «Спартака» приостановил карьеру и получил должность в клубе

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РИА Новости

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров приостановил профессиональную карьеру и стал техническим координатором клуба. Об этом сообщается на официальном сайте московской команды.

«Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения. Желаем удачи в новом качестве!» — говорится в сообщении.

Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/2017 голкипер вместе с красно-белыми выиграл чемпионат России.

Отметим, что контракт Реброва со «Спартаком» действовал до лета 2022 года.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (1:1) рассказал о встрече с болельщиками московского клуба.

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Футбол. Чемпионат России
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