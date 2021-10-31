Футболист «Спартака» приостановил карьеру и получил должность в клубе

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров приостановил профессиональную карьеру и стал техническим координатором клуба. Об этом сообщается на официальном сайте московской команды.

«Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения. Желаем удачи в новом качестве!» — говорится в сообщении.

Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/2017 голкипер вместе с красно-белыми выиграл чемпионат России.

Отметим, что контракт Реброва со «Спартаком» действовал до лета 2022 года.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (1:1) рассказал о встрече с болельщиками московского клуба.