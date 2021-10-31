Журова: мы радуемся победам России, а в международной федерации не в восторге от этого

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что серебряные медали, завоеванные российскими гимнастками на чемпионате мира в японском Китакюсю, не являются провалом. Журова считает, что Международной федерации гимнастики не выгодно, чтобы в соревнованиях под ее эгидой побеждала только одна сборная, так как из-за этого спортивные мероприятия теряют интерес у спонсоров.

«Какой провал? Надо понимать, что человек — не робот. Спортсмены могут ошибаться. В случае, если какие-либо оплошности допускают российские спортсмены, это даже не столько касается художественной гимнастики, то надо понимать, что они не всегда растекаются так же, как у спортсменов из других стран.

В этом вопросе многое зависит от судей. Все потому что международным федерациям не выгодно, давайте честно, доминирование представителей какой-либо одной страны. И спонсорам это становится тоже не интересно. Мы же понимаем, как сейчас спонсоры относятся к России. И, соответственно, международная федерация понимает, что если будет выигрывать Россия, то у нее будет меньше спонсоров. Поэтому на первый план и выходят другие страны, за счет чего и расширяется география вида спорта, увеличивается представительство художественной гимнастики в мире. Мы-то все радуемся победам России, а вот в международной федерации, наверное, не сильно в восторге от этого.

Когда одна страна в одном виде спорта остается на многие-многие годы единственной, кто выигрывает соревнования, то остальные начинают от нее отворачиваться, и у федерации банально остается меньше денег на развитие спорта. Это ведь касается не только художественной гимнастики», — сказала Журова.

Сборная России одержала уверенную победу в общем медальном зачете, завоевав 13 наград (семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых). Гимнастка Дина Аверина сумела добыть четыре золотые медали.

Ранее Журова поделилась мыслями об итогах чемпионата мира.