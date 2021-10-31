Роналду в 11-й раз в карьере забил больше 40 мячей за год

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче 10 тура Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма» (3:0) и, таким образом, забил свой 40-й мяч во всех турнирах в 2021 году. Об этом сообщает ESPN.

Португальский форвард в 11-й раз в карьере забил минимум 40 мячей за календарный год.

Ранее Роналду стал самым возрастным автором гола и результативной передачи в игре чемпионата Англии с 2014 года.

Португалец отличился в 36 лет и 267 дней.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.