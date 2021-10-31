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Аршавин: на заре моей молодости болельщики «Зенита» закидывали наш автобус яйцами

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РИА Новости

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что игрокам московского «Спартака» необходимо стать единым целым, чтобы вернуть доверие болельщиков. Слова Аршавина передает «Матч ТВ».

«Важно, чтобы все в «Спартаке» стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков. На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики «Зенита». Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно и горько, но я тогда был молодой. И был случай, еще раз нас закидывали. Болельщики «Спартака» тоже много терпели, переживали, рано или поздно все вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды», — сказал Аршавин.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее шоумен Сергей Белоголовцев раскритиковал руководство московского «Спартака», заявив, что его любимый клуб «сожрали волки».

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